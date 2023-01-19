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Общество

Егор Поляков и Юлия Алешина в рамках акции "Ёлка желаний" исполнили мечты детей из Харцызска

21 января 2023 10:44  [148] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дети из Харцызска Донецкой народной республики получили подарки от заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова и руководителя региональной службы по тарифам Юлии Алешиной в рамках Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".

Обладательницей ноутбука – подарка от Егора Полякова - стала 9-летняя София Осламенко. Девочка находится на домашнем обучении.

"Спасибо большое, что помогли осуществить нашу мечту! Дочка теперь будет заниматься уроками на ноутбуке, а не с телефона, как раньше", - сказала мама девочки Марина Осламенко.

"Все дети ждут исполнения желаний. Те, кому пришлось столкнуться с непростыми жизненными обстоятельствами - вдвойне. Рад быть причастным к осуществлению хотя бы некоторых детских желаний", - отметил Егор Поляков.

Юлия Алешина исполнила новогоднее желание 13-летнего Руслана Калиниченко. Мальчик – сирота и находится под опекой. Он мечтал о мониторе для компьютера и power bank.

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Теги:
Дети Ёлка желаний
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