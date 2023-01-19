Юношеское первенство России по следж-хоккею пройдет в Нижнем Новгороде 27-30 января Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Юношеское первенство России по следж-хоккею пройдет в Нижнем Новгороде 27-30 января. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, подобные соревнования в стране проходят впервые. В Нижнем Новгороде они состоятся в КРК "Нагорный".

В первенстве примут участие 4 команды, среди которых сборная Москвы, "СКА-Стрела" (Санкт-Петербург), сборная Тульской области и объединенная команда "ТАТСИБ". За медали будут бороться юноши и девушки в возрасте от 14 до 19 лет.

Групповой этап пройдет с 27 по 29 января. 30 января в 10:00 между командами, занявшими 3 и 4 места, состоится матч за "бронзу", а затем финальная встреча.

По итогам соревнований также будут определены победители в личных номинациях: лучший нападающий, лучший защитник, лучший вратарь и самый ценный игрок.

Кроме того, Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проведут антидопинговый семинар для участников соревнований.