На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
19 февраля 2026 10:17
"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2
18 февраля 2026 22:50
"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф
17 февраля 2026 14:41
Эксклюзив
Строительство ФОКа в Сормове по-прежнему заморожено
17 февраля 2026 12:09
"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3
17 февраля 2026 11:01
Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть
16 февраля 2026 17:12
Около 10 000 нижегородцев приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2026"
16 февраля 2026 16:21
Эксклюзив
ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде хотят достроить до конца 2026 года
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
15 февраля 2026 20:00
"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд
15 февраля 2026 16:10
Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026"
Спорт

"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2

19 февраля 2026 10:17 Спорт
Торпедо-Горький на выезде обыграл Динамо СПб со счетом 5:2

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" во втором матче выездной серии победили "Динамо-СПб" со счетом 5:2.

Команды быстро включились в игру и уже в начале встречи обменялись шайбами. Первыми отличились хозяева после ошибки в обороне гостей — 1:0. Через 45 секунд нижегородцы сравняли счет. Глеб Чесноков успешно сыграл на пятаке — 1:1. Однако в этом эпизоде форвард получил травму и покинул площадку. В конце первой двадцатиминутки Александр Дрягилев вывел "Торпедо-Горький" вперед — 1:2.

Во втором периоде автозаводцы увеличили преимущество. На 26-й минуте отличился Матвей Уткин — 1:3. После этого инициативу перехватили хозяева. Удаления у команды Дмитрия Космачева позволили петербуржцам чаще атаковать. Незадолго до перерыва петербуржцы сократили отставание — 2:3.

В третьем периоде нижегородцы продолжили гнуть свою линию. На 46-й минуте Денис Орлович-Грудков реализовал большинство — 2:4. В концовке "Динамо" заменило вратаря шестым полевым игроком, но им это не помогло. За несколько секунд до сирены Руслан Газизов поразил пустые ворота — 2:5.

После этой победы подопечные Дмитрия Космачева занимают 15-е место в таблице чемпионата, имея 62 очка.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведет 21 февраля против "Ростова".

Ранее сообщалось. что "Торпедо" досрочно вышло в плей-офф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 12:09
"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3
04 февраля 2026 10:30
Нижегородское "Торпедо" начнет сезон 2026/2027 на новой арене на Стрелке
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных