"Торпедо-Горький" на выезде обыграл "Динамо СПб" со счетом 5:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" во втором матче выездной серии победили "Динамо-СПб" со счетом 5:2.

Команды быстро включились в игру и уже в начале встречи обменялись шайбами. Первыми отличились хозяева после ошибки в обороне гостей — 1:0. Через 45 секунд нижегородцы сравняли счет. Глеб Чесноков успешно сыграл на пятаке — 1:1. Однако в этом эпизоде форвард получил травму и покинул площадку. В конце первой двадцатиминутки Александр Дрягилев вывел "Торпедо-Горький" вперед — 1:2.

Во втором периоде автозаводцы увеличили преимущество. На 26-й минуте отличился Матвей Уткин — 1:3. После этого инициативу перехватили хозяева. Удаления у команды Дмитрия Космачева позволили петербуржцам чаще атаковать. Незадолго до перерыва петербуржцы сократили отставание — 2:3.

В третьем периоде нижегородцы продолжили гнуть свою линию. На 46-й минуте Денис Орлович-Грудков реализовал большинство — 2:4. В концовке "Динамо" заменило вратаря шестым полевым игроком, но им это не помогло. За несколько секунд до сирены Руслан Газизов поразил пустые ворота — 2:5.

После этой победы подопечные Дмитрия Космачева занимают 15-е место в таблице чемпионата, имея 62 очка.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведет 21 февраля против "Ростова".

Ранее сообщалось. что "Торпедо" досрочно вышло в плей-офф.