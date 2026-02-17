"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3 Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

16 февраля "Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3 на выезде в Санкт-Петербурге.

Стартовый период прошёл с небольшим количеством опасных моментов, однако счёт был открыт уже на исходе пятой минуты. Хозяева воспользовались свободным пространством на синей линии — 1:0.

В дальнейшем инициативой владели "горьковчане". Они создали несколько моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогли.

Во втором периоде нижегородцы стали реже бросать по воротам, однако повысили реализацию. В середине встречи подопечные Дмитрия Космачёва дважды забили в большинстве. Сначала свою первую шайбу за "Торпедо-Горький" забросил Данил Авершин, затем отличился Данил Савунов — 2:1.

В начале третьего периода "СКА-ВМФ" сравнял счёт— 2:2. Вскоре хозяева получили численное преимущество и реализовали его.

До конца матча счёт не изменился. В концовке нижегородцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счёт не удалось. Финальная сирена зафиксировала поражение автозаводцев.

Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведёт 18 февраля против "Динамо-СПб".

