16 февраля "Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3 на выезде в Санкт-Петербурге.
Стартовый период прошёл с небольшим количеством опасных моментов, однако счёт был открыт уже на исходе пятой минуты. Хозяева воспользовались свободным пространством на синей линии — 1:0.
В дальнейшем инициативой владели "горьковчане". Они создали несколько моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогли.
Во втором периоде нижегородцы стали реже бросать по воротам, однако повысили реализацию. В середине встречи подопечные Дмитрия Космачёва дважды забили в большинстве. Сначала свою первую шайбу за "Торпедо-Горький" забросил Данил Авершин, затем отличился Данил Савунов — 2:1.
В начале третьего периода "СКА-ВМФ" сравнял счёт— 2:2. Вскоре хозяева получили численное преимущество и реализовали его.
До конца матча счёт не изменился. В концовке нижегородцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счёт не удалось. Финальная сирена зафиксировала поражение автозаводцев.
Следующий матч (6+) "Торпедо-Горький" проведёт 18 февраля против "Динамо-СПб".
Ранее сообщалось, что "Торпедо" продлило серию поражений.
