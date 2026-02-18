Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Спорт
18 февраля 2026 22:50
"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф
17 февраля 2026 14:41
Эксклюзив
Строительство ФОКа в Сормове по-прежнему заморожено
17 февраля 2026 12:09
"Торпедо-Горький" уступил "СКА-ВМФ" со счетом 2:3
17 февраля 2026 11:01
Утвержден облик нового спортклуба в Сормове: как он будет выглядеть
16 февраля 2026 17:12
Около 10 000 нижегородцев приняли участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2026"
16 февраля 2026 16:21
Эксклюзив
ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде хотят достроить до конца 2026 года
16 февраля 2026 15:50
Хавбек "Пари НН" Вахо Бедошвили перешел в "Иберию" на правах аренды
15 февраля 2026 20:00
"Торпедо" уступило московскому "Динамо" и потерпело третье поражение подряд
15 февраля 2026 16:10
Более 10 тысяч нижегородцев стали участниками "Лыжни России 2026"
15 февраля 2026 12:43
Ушел из жизни нижегородский футбольный тренер Владимир Зиновьев
Спорт

"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф

18 февраля 2026 22:50 Спорт
Торпедо вырвало победу у Шанхайских Драконов в овертайме и вышло в плей-офф

Фото: ХК "Торпедо"

В четвертый раз в сезоне "Торпедо" встретилось с "Шанхайскими Драконами". Игра выдалась напряженной, не обошлось и без ошибок, но автозаводцы все-таки одержали победу.

С первых минут команды включились в борьбу. На 9-й минуте встречи "Драконы" открыли счет. Хозяева смогли ответить уже только во втором периоде.

Сначала нижегородцам пришлось выстоять в меньшинстве. Справившись с давлением, они ответили результативной атакой: Василий Атанасов убежал от защитников, переиграл вратаря и восстановил равновесие — 1:1.

В третьем периоде "Торпедо" наконец-то воспользовалось удалениями соперника в этом матче. Максим Летунов реализовал большинство и впервые вывел автозаводцев вперед — 2:1. Однако преимущество продержалось недолго: уже через полторы минуты "Драконы" провели контратаку и сравняли счет.

Следующее большинство нижегородцы также реализовали — отличился Богдан Конюшков — 3:2. В концовке встречи гости сняли вратаря и за 6,5 секунды до финальной сирены сумели вновь сравнять счет, переведя игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке решающее слово осталось за хозяевами. Владимир Ткачев забросил победную шайбу — 4:3.

Команда Алексея Исакова прервала серию поражений и досрочно обеспечила себе место в плей-офф.

Кроме того, этот матч стал первым победным для вратаря Дмитрия Шугаева в основной команде.

"Сегодня нам противостояла достаточно вязкая команда. Мы прекрасно понимали, что в последних играх она добавила в надежности, особенно в средней зоне, зоне обороны. В этих компонентах есть серьезные изменения. Видно, что новый тренер провел хорошую работу. Играя с такими командами, моментов получится создавать не так много. Игра в неравных составах сегодня тоже имела определенный вес. Это, скажем, один из вариантов репетиции тех игр, которые нас ждут в плей-офф, когда все команды будут играть максимально просто. Свою команду поздравляю с победой и официальным выходом в плей-офф. Двигаемся дальше", — отметил Алексей Исаков на послематчевой конференции.

Набрав 72 очка, нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции.

21 февраля с ответным визитом в Нижний Новгород приедет (6+) казанский "Ак Барс".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных