"Торпедо" вырвало победу у "Шанхайских Драконов" в овертайме и вышло в плей-офф

В четвертый раз в сезоне "Торпедо" встретилось с "Шанхайскими Драконами". Игра выдалась напряженной, не обошлось и без ошибок, но автозаводцы все-таки одержали победу.
С первых минут команды включились в борьбу. На 9-й минуте встречи "Драконы" открыли счет. Хозяева смогли ответить уже только во втором периоде.
Сначала нижегородцам пришлось выстоять в меньшинстве. Справившись с давлением, они ответили результативной атакой: Василий Атанасов убежал от защитников, переиграл вратаря и восстановил равновесие — 1:1.
В третьем периоде "Торпедо" наконец-то воспользовалось удалениями соперника в этом матче. Максим Летунов реализовал большинство и впервые вывел автозаводцев вперед — 2:1. Однако преимущество продержалось недолго: уже через полторы минуты "Драконы" провели контратаку и сравняли счет.
Следующее большинство нижегородцы также реализовали — отличился Богдан Конюшков — 3:2. В концовке встречи гости сняли вратаря и за 6,5 секунды до финальной сирены сумели вновь сравнять счет, переведя игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке решающее слово осталось за хозяевами. Владимир Ткачев забросил победную шайбу — 4:3.
Команда Алексея Исакова прервала серию поражений и досрочно обеспечила себе место в плей-офф.
Кроме того, этот матч стал первым победным для вратаря Дмитрия Шугаева в основной команде.
"Сегодня нам противостояла достаточно вязкая команда. Мы прекрасно понимали, что в последних играх она добавила в надежности, особенно в средней зоне, зоне обороны. В этих компонентах есть серьезные изменения. Видно, что новый тренер провел хорошую работу. Играя с такими командами, моментов получится создавать не так много. Игра в неравных составах сегодня тоже имела определенный вес. Это, скажем, один из вариантов репетиции тех игр, которые нас ждут в плей-офф, когда все команды будут играть максимально просто. Свою команду поздравляю с победой и официальным выходом в плей-офф. Двигаемся дальше", — отметил Алексей Исаков на послематчевой конференции.
Набрав 72 очка, нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции.
21 февраля с ответным визитом в Нижний Новгород приедет (6+) казанский "Ак Барс".
