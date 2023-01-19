Электричество и вода частично отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 23 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 23 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Московском районе с 9:00 до 13:00 будет отключена электроэнергия в одном многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Черняховского, 9.

В Ленинском районе запланированы более масштабные отключения на сетях ЖКХ. Так, с 9:30 до 15:00 будет ограничено горячее водоснабжение домов на площади Комсомольской - 14/1, 14/2.

С 9:00 до 17:00 будут без электричества останутся адреса: ул. Профинтерна, 2б, 2в, 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 8, 10/14; ул. Усиевича, 3а, 5а, 7а.

С 10:00 до 16:00 отключения света будут производиться по адресам: ул. Суздальская, 4, 13, 33, 48, 66, 80, 95, 105; ул. Шекспира, 5, 61, 62, 81, 86, 89, 98.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 будут обесточены здания на проспекте Ленина - 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 63/2.

В Приокском районе электроэнергия будет отключена с 9:00 до 17:00 по адресам: пр. Гагарина, 92; ул. Терешковой, 2, 3, 3а.

В Сормовском районе отключение электричества будет производиться в частном секторе. В частности, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Батарейная, 2-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Котельный пер; 1-6, 8, 10, 12, 14; ул. Кунгурская, 1-18, 20; ул. Осетинская, 1, 3, 3а, 5, 7, 8, 8а, 9-22, 24, 26, 28, 30; ул. Старая Канава, 148, 150, 152, 154; ул. Фурманова, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40.