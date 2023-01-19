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Потепление до -3° снова прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе

23 января 2023 09:49  [2] Общество

Фото: Светлана Шуга

В последнюю неделю января в Нижегородской области ожидается мягкая зимняя погода. Ещё в первые дни недели благодаря повышенному атмосферному давлению будет ясно и умеренно прохладно: после полудня термометры будут показывать до -7…-10°. А затем в регион прорвутся плотные облака, потеплеет в среднем на 3–4°.

В понедельник, 23 января, нас ждёт преимущественно ясная, маловетреная погода: утром -10…-12°, днём -7…-10°, вечером и ночью -11…-15°. Атмосферное давление высокое: 769-771 мм рт.ст.

Во вторник весь день будет стоять малооблачная погода с температурой -8...-12°, юго-западный ветер не превысит 3 м/с. В течение дня атмосферное давление пойдёт на снижение - с 766 до 761 мм рт.ст, к вечеру небо затянут облака, и потеплеет до -7...-8°.

В последующие дни - вплоть до пятницы, прогнозируется пасмурная погода. Юго-западный ветер усилится до 4-5 м/с, атмосферное давление опустится до 748-750 мм рт.ст. Температура будет колебаться от дневных -3...-6° до ночных -4...-9°. Осадки синоптики обещают только к концу рабочей недели.

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