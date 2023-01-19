Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России по спросу на жилье среди москвичей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России по спросу на жилье среди москвичей. Об этом сообщает РИА Недвижимость по итогам опроса риелторов.

Согласно информации, в 2022 году спрос на жилье в других регионах у жителей столицы вырос на 65%.

Чаше всего москвичи покупали квартиры в Санкт-Петербурге (20,7%), Краснодаре и Сочи (суммарно 33,4%).

Нижний Новгород занял 5 место по популярности у жителей Москвы, покупающих жилье в других городах. На столицу Приволжья пришлось 7,8% от всех покупок.

52% москвичей покупали жилье в новостройках, 35% приобрели вторичную недвижимость и 13% - загородную.

Ранее сообщалось, что рекордное количество нового жилья введено в Нижегородской области за предыдущие годы.