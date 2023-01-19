Лекции о здоровье проходят в соседских центрах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лекции о здоровье проходят в соседских центрах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии.

Согласно информации, мероприятия проходят еженедельно в рамках проекта "Школа здоровья". Студенты-медики рассказывают нижегородцам о профилактике различных заболеваний и сохранении здоровья. Также участники могут измерить давление и провести оздоровительную гимнастику.

По словам главного врача ГБУЗ "Нижегородского областного центра медицинской профилактики" Натальи Савицкой, за 9 месяцев 2022 года было проведено около 200 подобных мероприятий, которые посетили более 2 тысяч человек.

Медики проводят общеукрепляющую гимнастику, гимнастику для глаз, гимнастику для суставов, а также психологические тренинги.

Узнать расписание лекций можно в ТОС и соседских центрах района, а также на сайте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что еще 6 соседских центров появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году.