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Бизнес

Игорь Маковский: Проект по собственному производству металлоконструкций доказал свою эффективность с момента запуска

24 января 2023 09:07  [64] Бизнес

"Проект по собственному производству металлоконструкций доказал свою эффективность с момента запуска", - заявил генеральный директор ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский в ходе оперативного совещания, где обсудили планы по развитию собственного производства в филиалах Обществ в 2023 году.

Проект "Собственное производство" реализуется во всех филиалах компаний. Были закуплены станки, подготовлено производство, обучен персонал. Цель – полное обеспечение потребности филиалов в типовых металлоконструкциях, сообщает пресс-служба компании.

Отмечалось, что план производства металлоконструкций за 2022 год выполнен по всем филиалам, превысив 107,5 тысяч штук, и более того – перевыполнен на 23,5 тысячи изделий под обеспечение потребностей текущего года. План на 2023 год составляет более 136 тысяч металлоконструкций.

"В прошлом году организация собственного производства металлоконструкций позволила филиалам Общества сэкономить более 20% от стоимости готовых изделий, а это – более 47 миллионов рублей. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления на нашу экономику, мы находим новые возможности для обеспечения стабильной работы электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения регионов нашего присутствия, и "Собственное производство" – один из проектов, доказавших свою эффективность сразу, с момента запуска", – подчеркнул Игорь Маковский.

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Теги:
Нижновэнерго Производство Электроэнергия
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