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Общество

Фракция ЛДПР в нижегородском Заксобрании выделила 5 млн. рублей в благотворительный фонд в поддержку СВО

24 января 2023 09:35  [1] Общество

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области выделила 5 млн. рублей в благотворительный фонд в поддержку СВО.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, сейчас, в это непростое время, когда наша страна борется с агрессией коллективного запада, важен вклад каждого. "ЛДПР с самого начала объявления специальной военной операции начала сбор помощи для участников СВО и мирных жителей Донбасса. Кроме того, помогаем семьям мобилизованных и участников СВО на региональном уровне", - подчеркнул Владислав Атмахов, напомним, что сейчас формируется уже пятая машина с гуманитарной помощью, которая в ближайшее время повезёт груз в зону СВО.

НРО ЛДПР уже доставило более 10 тонн адресных посылок для бойцов. Кроме того, для военных частей отправлены печки-буржуйки, матрасы, одеяла, подушки, генераторы, аккумуляторы, одежда, продукты, лекарства, лопаты.

"А сейчас во всех районах Нижегородской области волонтёры ЛДПР делают свечи, принимают участие в изготовлении маскировочных сетей и в ближайшее время всё это будет передано в зону СВО", - сказал в заключение координатор НРО ЛДПР Владислав Атмахов.

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Теги:
Благотворительность ЛДПР СВО
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