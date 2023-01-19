Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Якова Гройсмана Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главного редактора издательства "Деком", писателя и исследователя Якова Гройсмана.

Яков Гройсман скончался накануне в Нижнем Новгороде на 92-м году жизни.

"Трудно переоценить тот вклад, который Яков Иосифович внес в развитие нижегородского книгоиздания и сферы культуры в целом. Он был необыкновенно разносторонним и преданным своему делу человеком. Книги, в создании и издании которых он принимал участие, всегда были интересны читателям и будут, несомненно, полезны новым поколениям. Яков Гройсман прожил долгую и насыщенную жизнь. Его путь достоин самого глубокого уважения", - отметил губернатор Нижегородской области.