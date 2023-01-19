Молодежная столица России отметит День российского студенчества масштабными мероприятиями Общество

Масштабные акции ко Дню российского студенчества пройдут в Нижнем Новгороде 25 января. Они откроют серию мероприятий 2023 года по программе "Молодежной столицы России", статус которой город получил в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"День студента — масштабное открытие календаря событий в Нижнем Новгороде — "Молодежной столице России". Мы подготовили интересную программу с разными видами досуга и развлечений, думаю, каждый найдет для себя что-то интересное. Поставили перед собой серьезную задачу – сделать так, чтобы мероприятия в "Молодежной столице России" не только были связаны с развлечениями, но и объединяли молодежь в реализации благотворительных проектов, акций, посвященных популяризации семейных и национальных ценностей, здорового образа жизни. Необходимо, чтобы молодые люди при этом смогли проявить себя, осуществить свои самые смелые идеи, которые принесут пользу всей области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

главной площадкой празднования Дня студента в Нижнем Новгороде 25 января станет «Спорт Порт», где будут работать интерактивные, спортивные, гастро- и фотозоны. Здесь программа стартует в 15.00 и продлится до 20.00.

Так, жительницы и гостьи столицы Приволжья в возрасте от 14 до 35 лет смогут присоединиться к акции по установлению рекорда России по самому массовому нахождению Татьян на льду. При себе необходимо иметь паспорт. Участницам предлагается прийти в костюме известной Татьяны, за лучший образ организаторы предусмотрели ценные призы и подарки от партнёров. Оставить заявку можно на сайте.

Кроме того, на площадке «Спорт Порт» планируется организовать привязные подъемы на воздушных шарах при благоприятных погодных условиях, доступ на них по регистрации. Завершит праздничную программу концерт молодого музыканта Фогеля, покорившего слушателей искренними хитами, и «самой загадочной российской инди-группы поколения новой искренности» «Космонавтов Нет».

Вход на площадку свободный, доступ на каток по регистрации. Коньки в аренду предоставляются бесплатно. Также по предварительной регистрации для гостей организуют мастер-классы по фигурному катанию.

С программой и условием доступа на все мероприятия на площадке «Спорт Порт» можно ознакомиться на сайте: nn-young.ru, а также в социальных сетях «Нижний 800» и молодежного центра «Высота». В них же можно с 16.00 25 января посмотреть трансляцию мероприятий.

В «Планетарии №1» в парке «Швейцария» с 12.30 до 13.30 состоится показ нескольких специальных фильмов о космосе: «Вдали от Солнца», «Буран. Освоение космоса», «Призрак Вселенной: в поисках темной материи». Регистрация дает скидку на входной билет в кассе планетария на 50%. В 13.30 начнется концерт живой музыки Александра Кондаурова и Анны Осиповой «Теория струн», программа которого состоит из композиций из сериалов, фильмов и игр. Вход на концерт свободный по предварительной регистрации.

В сквере Свердлова с 17.00 до 20.00 пройдет маркет от локальных брендов и друзей «Салюта», сопровождающийся выступлениями диджеев. Также гости вместе создадут арт-объект в сквере, а если позволят погодные условия, можно будет покататься на сноускейте и ватрушках. В 20.00 начнется концерт группы «Комсомольск». Вход свободный.

В центре культуры «Рекорд» в 19.00 состоится специальный показ нового фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» и open-talk «Почему все говорят о якутском кино?» с молодым продюсером Александрой Шапковой, автором документального сериала «Из Нижнего в Россию». Гости узнают, почему якутский кинематограф получает фестивальные призы, успешен в прокате, купается в зрительской любви. 120 мест доступно бесплатно по регистрации для студентов, также билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, в том числе по «Пушкинской карте».

В пятницу, 27 января, празднование продолжится «Днем студента на Красной Слободе». В фудхолле «Порт» с 22.00 пройдет большая вечеринка для студентов «Вечно молодой». В программе – выступления Lovanda, 4eu3 и местных диджеев, работа интерактивной зоны. Предусмотрены специальные тарифы и скидка 20% на все меню по студенческому билету. По нему же вход на вечеринку свободный, для остальных – 200 рублей при оплате заранее и 300 рублей – при оплате на входе.

В центре современного искусства «Терминал» 27 января в 19.30 начнется аудиовизуальный концерт артиста Long Arm в сопровождении мультимедийной инсталляции от dreamlaser. Вход – только по студенческим билетам и по предварительной регистрации.

Затем состоится вечеринка с участием нижегородских электронных музыкантов. По студенческому билету вход на вечеринку свободный, для остальных – 200 рублей при оплате заранее и 300 рублей – при оплате на входе.

Как сообщили организаторы, 25 января по студенческому билету также предусмотрены скидка 50% в мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ* и бесплатный доступ в музеи: НГИАМЗ, НГХМ, Русский музей фотографии, музей А.М. Горького, музейно-выставочный центр «Микула», музей А.Д. Сахарова.

В аквапарке «Океанис» 25 января с 12.00 до 15.00 действует специальный тариф для студентов на 12-часовое посещение аквапарка, также пройдут розыгрыши призов и партнеров.

Проект «800 добрых дел» при поддержке вузов и профессиональных образовательных организаций Нижнего Новгорода запустит проект «Выбираем добро!», цель которого – расширение границ волонтерского фандрайзинга в регионе и популяризация нижегородских благотворительных фондов-партнеров «800 добрых дел». Каждый из 15 нижегородских вузов станет попечителем одного из местных благотворительных фондов. К акции присоединятся некоторые училища и колледжи.

В целом же праздничная программа предусмотрена в каждом из вузов города. Подробнее с ней можно ознакомиться в социальных сетях образовательных учреждений и на сайте: nn-young.ru

Образовательная программа запланирована в молодежном центре «Высота», Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) и Доме народного единства.

Так, в «Высоте» с 11.30 25 января гостей Дня студента будут ожидать 14 мероприятий. Пройдут открытые мастер-классы по диджеингу и по созданию креативных концепций, стратегическая сессия по развитию молодежного проектирования в регионе, презентации второго сезона школы креативных индустрий «Высота» и проекта «Команда креативных практик» от АНО «Центр 800». Посмотреть информацию обо всех мероприятиях в «Высоте» можно в группе «Молодежь Нижегородской области». Вход свободный, на некоторые мероприятия необходима регистрация.

В КУПНО пройдут мастер-класс от экспертов HeadHunter, карьерные консультации и знакомство с ведущими организациями и предприятиями Нижнего Новгорода. Начало программы — в 12.00, вход свободный, но по предварительной регистрации.

В Доме народного единства эксперты и студенты нижегородских вузов встретятся на стратегической сессии по волонтерству.

Подробнее с образовательной программой можно ознакомиться на сайте nn-young.ru, в социальных сетях молодежного центра «Высота», КУПНО и проектного офиса «Нижний 800»

Напомним, в декабре 2023 года Нижний Новгород завоевал первое место в конкурсе «Молодежная столица России», обойдя других финалистов. Почетное звание город получил на церемонии награждения Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Тематические акции, посвященные этому событию, организуются в течение всего года.