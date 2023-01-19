Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки состоится в Нижегородской области Общество

С 30 января по 3 февраля на площадках региональной и местных общественных приемных "Единой России" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

Традиционно в Неделе приемов примут участие депутаты всех уровней и партийный актив. К участию в тематических приемах граждан также приглашены представители Социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования, Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области.

Прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50 с 10.00 до 17.00

е-mail: nrop52@yandex.ru, op@nnov.er.ru

почтовый адрес приемной: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ