Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки состоится в Нижегородской области

С 30 января по 3 февраля на площадках региональной и местных общественных приемных "Единой России" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.
Традиционно в Неделе приемов примут участие депутаты всех уровней и партийный актив. К участию в тематических приемах граждан также приглашены представители Социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования, Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области.
Прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам:
тел: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50 с 10.00 до 17.00
е-mail: nrop52@yandex.ru, op@nnov.er.ru
почтовый адрес приемной: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ
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