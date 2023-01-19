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Общество

Нижегородские школьники примут участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов

24 января 2023 11:23  [87] Общество

Участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов среди школьников могут принять и юные нижегородцы. Об этом сообщили в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

Сборная России во второй раз станет участником олимпиады, которую проводят при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК). 

Основные цели олимпиады - выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение уровня знаний о важности применения стандартов для безопасности, качества жизни и устойчивого развития. 

Отборочный тур стартовал в рамках проекта "Метрологический образовательный кластер" 20 января и продлится до 1 марта. Финальный этап российского отборочного тура состоится 26 апреля в Нижнем Новгороде.

Принять участие в олимпиаде может любой желающий школьник в возрасте от 13 до 18 лет.  Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему "Для чего нужны стандарты?" и направить на электронный адрес: olymp@rst.gov.ru. 

По итогам финального этапа олимпиады будет сформирована команда, которая представит Российскую Федерацию в XVIII Международной молодежной олимпиаде стандартов. 

Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте олимпиады.

Напомним, Международная олимпиада школьников по стандартизации впервые прошла 17 лет назад по инициативе национального органа по стандартизации Южной Кореи – Корейского агентства по технологиям и стандартам (KATS). В 2022 году в олимпиаде впервые приняла участие команда Российской Федерации. Для участия в национальном отборе было подано более 230 заявок из 21 региона страны. В отборочный тур попали 75 школьников, 34 из которых участвовали в финале. Шесть ребят в составе сборной России впервые представили нашу страну на XVII Международной олимпиаде стандартов, среди них были две юные нижегородки - Карина Севрюгина и Дарья Сурова.

 

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Теги:
Олимпиада Школы
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