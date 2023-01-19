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Бизнес

"Открытие Авто": рынок автокредитования восстановится только в 2023 году

24 января 2023 14:26  [95] Бизнес

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили кредитные выдачи 2022 года. Спрос на автокредиты по сравнению с прошлым годом снизился всего на 15%, а объёмы выдач достигли 80% от прошлогодних показателей. Средний чек по итогам года увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей (1,1 млн рублей - по итогам 2021 года), в том числе 1,5 млн рублей по новым машинам и 1 млн рублей по автомобилям с пробегом.

Согласно статистике "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), тренд на восстановление выдач автокредитов на рынке после февральских событий не прекращался с апреля, а ежемесячные выдачи банка вернулись к прошлогодним значениям уже с октября.  В целом за 12 месяцев 2022 года в банк было подано всего на 15% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее. А по объему выдач автокредитов показатели оказались существенно выше среднего значения по рынку: снижение по рынку за год составило 36%, по банку  - 26%. Клиенты "Открытие Авто" в 2022 году заключили более 60,5 тысячи сделок (80% от прошлогодних показателей) на покупку автомобилей на сумму 71 миллиарда рублей. Портфель автокредитов при этом продолжил демонстрировать планомерный прирост, превысив 106,3 млрд рублей на 31.12.22 (+25% за год).

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали: Москва и Московская область  (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей в 2021 году), Республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей).

В 2022 году в "Открытие Авто" заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось 63% выдач по количеству и 55% в денежном эквиваленте, а в некоторые периоды доля сегмента АСП доходила и до 80%. При этом за последние месяцы года тренд переломился: за счет программы льготного автокредитования в августе – ноябре начала расти доля автокредитов, оформляемых на новые ТС. В этот период в банке каждый третий автокредит выдавался с государственной поддержкой, а доля кредитных выдач по новым ТС в связи с этим выросла с 33% в августе до 55% в ноябре. В декабре с завершением госпрограммы рынок начал возвращаться к прежнему формату выдач с превалированием автокредитов на машины пробегом. 

Средний чек автокредита за 2022г. увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей (1,1 млн рублей - по итогам 2021 года), в том числе 1,5 млн рублей по новым машинам и 1 млн рублей по автомобилям с пробегом. Рост среднего чека, с одной стороны, был вызван рекордным скачком цен на автомобили с начала года. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили осторожная скоринговая политика, возобновление льготной программы автокредитования, повысившей спрос на относительно недорогие отечественные авто, и весомая доля в выдачах автокредитов сегмента АСП с традиционно более низким ценником.

Клиенты банка в этом году чаще всего оформляли автокредиты на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, с первоначальным взносом 20-30%, на срок от 4 до 5 лет по подержанным и более 5 лет  - по новым авто. При этом годом ранее в этом диапазоне преимущественно брали кредит на авто с пробегом, тогда как кредит на новый автомобиль чаще варьировался от 1 млн до 1,5 млн рублей. 

Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто":

"Ожидания, что рынок автокредитования в 2022 году не достигнет прошлогодних объемов, были прогнозируемы. Банки сегодня продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, а оживление рынка во втором полугодии 2022 года и возобновлённая программа льготного автокредитования не смогли нивелировать весенний провал рынка. Рынок окончательно восстановится только по итогам 2023 года. В связи с продолжающимся дефицитом предложения на первичном рынке россияне продолжат активно брать кредиты на покупку подержанных машин. Выдачи кредитов на новые авто подстегнёт возобновленная госпрограмма льготного автокредитования, которая останется в 2023 году одним из драйверов рынка. От объёмов ее финансирования в том числе зависит и соотношение выданных автокредитов в сегменте новых и б/у авто. На покупательский спрос продолжат оказывать влияние общая ситуация в авторитейле и геополитические тренды".

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Теги:
Банки Открытие
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