Детский сад на 68 мест планируется построить в Нижегородском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детский сад на 68 мест планируется построить в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект образовательного учреждения на улице Нижегородской у дома №5 был разработан ООО "Бригада-С" по заказу ООО "Континент-Строй".

Кроме детского сада в здании планируется разместить центр дополнительного детского развития.

Архитектурный совет рекомендовал доработать предложенное решение и исключить активное вертикальное членение в фасадных решениях.

Напомним, что также в Нижегородской районе у переулка Бойновский планируется построить детский сад на 200 мест.

Ранее сообщалось, что четыре детсада ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года.