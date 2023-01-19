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Детский сад на 68 мест планируется построить в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект образовательного учреждения на улице Нижегородской у дома №5 был разработан ООО "Бригада-С" по заказу ООО "Континент-Строй".
Кроме детского сада в здании планируется разместить центр дополнительного детского развития.
Архитектурный совет рекомендовал доработать предложенное решение и исключить активное вертикальное членение в фасадных решениях.
Напомним, что также в Нижегородской районе у переулка Бойновский планируется построить детский сад на 200 мест.
Ранее сообщалось, что четыре детсада ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года.
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