Шестнадцатилетний подросток в Уренском районе избил до смерти своего односельчанина Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шестнадцатилетний подросток в Уренском районе избил до смерти своего односельчанина. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, ночью 20 января около кафе на выезде из города Урень 16-летний подросток жестоко избил 33-летнего мужчину за то, что тот пытался сесть пьяным за руль.

От полученных травм потерпевший скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Подросток был задержан. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что борского подростка приговорили к 6 годам колонии за поджог школьника.