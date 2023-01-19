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Общество

Олег Лавричев: "Студенты – самая активная и прогрессивная часть нашего общества"

25 января 2023 09:55  [1] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем российского студенчества.

"Уважаемые студенты и преподаватели! Примите мои самые искренние и теплые поздравления с главным студенческим праздником – Татьяниным днем!

Этот праздник уходит корнями в далекое прошлое, во времена правления императрицы Елизаветы Петровны, которая 25 января 1755 года подписала указ об учреждении Московского университета. Покровительницей университета стала считаться святая мученица Татиана Римская, которую Православная Церковь почитает в этот день. Позднее Татьянин день стал Днем всех студентов и по сей день является символом молодости, целеустремленности и больших надежд!", - говорится в тексте поздравления.

"Студенческие годы – это замечательная пора в жизни каждого человека, время, когда закладывается основа будущего, формируется личность, выбирается профессиональный путь, а впереди – полная замечательных идей и грандиозных свершений жизнь.

Студенты – самая активная и прогрессивная часть нашего общества. Талантливые и смелые, Вы постигаете премудрости науки и ярко проявляете себя в общественной жизни. Именно вам предстоит определять будущее Нижегородского края, развивать экономику и социальную сферу нашего города.

Татьянин день традиционно отмечают не только студенты, но и преподаватели, которые передают свои знания и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подготовку высококвалифицированных специалистов. Педагогам желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и благодарных учеников!

Студентам мне хочется пожелать уверенных стремлений, неутолимой жажды знаний и личных побед! Пусть ваши идеи и полезные инициативы всегда будут востребованы!", - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники Студенты
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