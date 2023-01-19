"Единая Россия" прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Упрощение процедур при госзакупках российской продукции, импортозамещение в медицине, кадровая поддержка высокотехнологичных отраслей – эти и другие инициативы, направленные на повышение отечественной производительности, представили участники всероссийского совещания "Единой России", которое провел секретарь Генсовета партии Андрей Турчак с участием представителей Минпромторга, руководства госкорпорации "Ростех" и регионами.

Он напомнил, что партия в 2022 году активизировала работу по импортозамещению и запустила партпроект "Выбирай свое". К его реализации подключились "Ростех" и Торгово-промышленная палата.

"В прошлом году мы провели масштабный форум, посвященный предпринимательству и импортонезависимости. Результаты мероприятия легли в основу поручений Президента, во исполнение которых уже запущен механизм «промышленной ипотеки» по льготной ставке 3-5%, упрощен порядок участия наших предпринимателей из новых регионов Российской Федерации в программах лизинга, поддержки МСП, принят ряд других стимулирующих мер. Эта работа продолжается, мы постоянно на связи с бизнесом, вырабатываем вместе новые решения, воплощаем их законодательно", – сказал Андрей Турчак.

В частности, "Единая Россия" предлагает стимулировать импортозамещение через механизм госзакупок, сделать так, чтобы закупать импортное было сложнее. Для этого будет проведен аудит во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств.

"Простой пример, с которым мы столкнулись при реализации партпроекта: во многих регионах действует акция "Подарок новорожденному". Вплоть до недавнего времени в ряде регионов в этот комплект входили импортные товары, в том числе, произведенные на Украине. В ручном режиме эта ситуация везде исправлена", - сообщил секретарь Генсовета партии.

Законодательные изменения для решения этого вопроса уже прорабатываются Минпромторгом. Как сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, они вводят в закон понятие "технологический суверенитет российской промышленной продукции" и закрепляют приоритет приобретения российской продукции при реализации проектов с господдержкой.

"Мы готовы тесно взаимодействовать, чтобы в рамках весенней сессии все поправки в федеральное законодательство, в том числе о промышленной политике, были приняты", - сказал Андрей Турчак.

Также необходимо законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых магазинах и ставить киоски с отечественной продукцией у входов в торговые центры, считает секретарь Генсовета "Единой России".

"Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей", - отметил Андрей Турчак.

Помимо этого, он предложил отказаться от западных стандартов для развития отечественного производства.

"Яркий пример – обнуление экологического стандарта автомобильных двигателей. Ничего страшного с отказом от "Евро-5" не произошло. Надо провести аналогичную работу в остальных сферах, очистить наши техрегламенты и другое регулирование от чуждых стандартов. И установить свои", – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Одним из успешных по импортозамещению является проект по обновлению автопарка "скорых" - его "Единая Россия" вместе с "Ростехом" тиражирует в регионах. Он позволит за два года обновить машины скорой помощи по всей стране - это более 10 тысяч автомобилей.

Еще один проект "Единой России" и "Ростеха" - обновление медоборудования в регионах. Андрей Турчак подчеркнул, что мультипликация от обновления оборудования в лечебных учреждениях, больницах и поликлиниках - огромная.

"Это загрузка не только предприятий контура "Ростеха", но и всех предприятий, которые производят медицинское оборудование на территории РФ и в дружественных нам странах", - сказал он.

В свою очередь, координатор партпроекта "Выбирай свое", замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов отметил, что в ряде регионов созданы технологические центры поддержки в рамках партпроекта, разработаны и действуют законы, которые способствуют развитию технологического суверенитета. Он также напомнил, что "Единая Россия" помогла снизить нагрузку на бизнес.

"Ситуация с обеспечением производителей комплектующими и сырьем выравнивается, наши производители поступательно занимают рыночные ниши, которые освободились после ухода компаний из недружественных стран. Доходы федерального бюджета выросли и составили рекордные для нашей страны 27,8 трлн рублей. У нас на 3,5% вырос налог на прибыль. На 16,5% вырос НДФЛ. Мы отменили порядка 240 тысяч мероприятий на проверки - это тоже очень хорошо отразилось на бизнесе", - сказал он.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил предпринимателей, которые помогают фронту и участвуют в гуманитарной миссии "Единой России".

"С первых дней СВО тысячи предпринимателей по всей стране включились в гуманитарную миссию партии. Отправляют продукты, лекарства, машины, технику, оборудование для наших бойцов. Немало примеров, когда производство специально перепрофилировалось под выпуск продукции, необходимой для фронта. Всем вам низкий поклон за поддержку, которая имеет колоссальное значение для нашей общей Победы", – сказал Андрей Турчак.

Напомним, в декабре 2022 года в Нижнем Новгороде состоялся региональный форум "Технологический суверенитет и импортозамещение: Выбирай свое" в рамках партийного проекта. В ходе форума обсуждались лучшие практики по импортозамещению, вопросы технологического суверенитета в нефтехимической отрасли и перспективы создания кластера индустрии детских товаров. По итогам участники сформировали предложения по улучшению делового климата, созданию условий для эффективной реализации программы импортозамещения.

Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди регионов по импортозамещению. В регионе принято несколько пакетов мер поддержки отечественной промышленности. В области одной из первых в стране создан Центр импорта и импортозамещения. Сейчас Центр работает более чем с 300 нижегородскими компаниями. Также идет активное взаимодействие с бизнесом из других регионов. Уже подписано порядка 60 соглашений.

На стратегической сессии форума по развитию индустрии детских товаров была озвучена инициатива о создании в Нижегородской области кластера производителей, куда войдут региональные изготовители одежды, мебели, специализированных средств гигиены и другой продукции для детей. Участие в кластере позволит предприятиям получать дополнительную федеральную и региональную поддержку. На сегодняшний день в области действуют более 50 компаний-производителей товаров для детей.

Также на форуме обсуждалась реализация проекта "Станкофонд". Информационный сервис для промышленников, позволяющий узнать о наличии свободных производственных мощностей, будет запущен в Нижегородской области в первом квартале 2023 года. Предприятия смогут разместить в системе информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании. Платформа "Станкофонд" станет частью цифровой экосистемы импортозамещения "СделаемвРоссии.рф".