Желания 26 юных нижегородцев исполнили предприятия региона в рамках акции "Елка желаний. Мой бизнес помогает" Бизнес

Фото: ООО “Рост-НН”

Предприятия-участники акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает" исполнили желания 26 детей из разных районов Нижегородской области. Акция организована региональным центром "Мой бизнес" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов рассказал, что акция "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает" прошла в регионе впервые в конце прошлого года.

"Уже в начале января предприниматели отправились вручать подарки. Участники акции исполнили мечты десяти ребят из областного центра, пятерых – из Арзамаса и троих – из Сарова. Кроме того, нижегородские бизнесмены порадовали детей из Первомайска, Большого Козина, Дивеева, Кстова, Балахны, Дзержинска, Кулебак и Богородска", - отметил министр.

Он рассказал, что предприниматели подарили ребятам ноутбуки, планшеты, смартфоны, пианино.

"Кто-то из ребят часто бывает в больницах и реабилитационных центрах, кто-то обучается на дому, поэтому наличие компьютера или планшета для многих из них – возможность не только играть и общаться со своими сверстниками, но и учиться, осваивать будущую профессию", - рассказал Максим Черкасов.

В акции приняли участие ООО "Хромос Инжиниринг", ООО "Системы развития процессов и персонала", "ТопМарка", ООО "Корона", ООО "Пром Инжиниринг Групп", ООО "Формотроник", ООО "Завод Инком", ООО "Облачные технологии", ООО "Стальпром", ООО "Нижегородский гофрокартонный завод", ООО "Рост-НН", ООО "Чкаловский электромеханический завод", ООО "ТелКом", ООО НПФ "Реабилитационные технологии", ООО "Бизнес партнер солюшенз", ООО "Фабрика мебели Dreams", ООО ТПК "Фолипласт", ООО "Финтех Лаб", торговый дом "Айболит", ПАО "ГАЗ", ООО "Лобас", ООО ИО "Инсайт", ООО "Промтехника Приволжье", ООО "Городецкая золотная вышивка", ООО "С-Техникс", ООО "Био 108".

Напомним, "Ёлка желаний" — это акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. Благодаря акции исполняются, в частности, мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья, сирот или детей из малообеспеченных семей. Ежегодно сотни волшебных елок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях.

В Нижегородской области во Всероссийском проекте "Ёлка желаний" также принимают участие представители структурных подразделений правительства Нижегородской области, федеральных органов власти, Законодательного собрания.