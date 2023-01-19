"Волонтеры Победы" запустили в Нижнем Новгороде "Челлендж добрых дел" Общество

Волонтеры Победы запустили в Нижнем Новгороде Челлендж добрых дел

"Челлендж добрых дел" стартовал в Нижнем Новгороде - Молодежной столице России - в преддверии Дня российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января. Его инициаторами выступило нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" совместно с региональным министерством кадровой и молодежной политики.

С 24 по 27 января любой желающий может совершить добрые дела из перечисленных в чек-листе: https://vk.com/niznovgorod.zapobedu?w=wall-71750281_7939. А главная задача - сделать их как можно больше. Своими добрыми поступками участники челленджа будут делиться на своих личных страницах в социальной сети ВКонтакте, прикрепляя фото и видео с хештегом #Нижний_МолодежнаяСтолица и отмечая друзей.

"Наша молодежь очень отзывчивая! Ребята всегда готовы оказать поддержку, прийти на помощь друг другу. Сейчас как никогда очень важно быть сплоченными, дружными, и очень хочется, чтобы такие акции проводились как можно чаще, ведь они объединяют, дарят надежду и радость", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Навестить близкого пожилого человека, подарить торт охраннику в своем вузе, сказать комплимент своему педагогу, выбрать фонд на сайте "800 добрых дел" и поддержать его благотворительным переводом, купить обед нуждающемуся, сделать подарок ветерану Великой Отечественной войны, оплатить на кассе покупки незнакомой бабушки – это лишь малая часть из «Списка добрых дел». Что из этого выполнить и в какой последовательности, решать самому участнику.

"Пробуем новые форматы работы с молодым поколением - сегодня дали старт челленджу и надеемся на большую отдачу, ведь совершать добрые дела просто! И сейчас, когда Нижний стал Молодежной столицей России, самое время показать, что наш город и регион - еще и один из самых добрых и дружелюбных", - поделилась руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Как отмечают организаторы акции, лучшие участники получат брендированную продукцию "Молодежной столицы России".