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Бизнес

Кино в подарок от "ТНС энерго НН"

25 января 2023 11:04  [52] Бизнес

"ТНС энерго НН" приготовил своим клиентам приятные подарки. Все клиенты, подключившие электронную квитанцию, получат доступ к предложениям партнерских онлайн-кинотеатров* со значительными скидками

Для того чтобы получить доступ к энергобонусам, достаточно подключить электронную квитанцию. И уже следующий платежный документ будет содержать ссылку для активации бесплатного доступа.

Подключить онлайн-сервис очень просто, нужно всего лишь:
- перейти в раздел "Подключение электронной квитанции" на сайте компании, ввести номер своего лицевого счета и указать адрес электронной почты, на который будет приходить цифровой платежный документ;
- зарегистрироваться в личном кабинете или скачать мобильное приложение "ТНС энерго". Для подключения услуги достаточно будет зайти на свою персональную страницу в раздел "Электронная квитанция" и подключить доставку электронных счетов.

* – More.tv, Смотрешка, ИВИ. Продолжительность сроков бесплатной подписки может отличаться в зависимости от онлайн-кинотеатра.

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Теги:
ТНС Энерго
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