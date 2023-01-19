На Автозаводской ТЭЦ завершен важный этап практический подготовки персонала по оказанию первой помощи Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

На Автозаводской ТЭЦ (входит в ГК "Волгаэнерго") завершен важный этап практический подготовки персонала по оказанию первой помощи. В течение трех месяцев обучение прошли более семисот сотрудников.

Образовательную программу "Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи" прошел 41 сотрудник АТЭЦ.

Крупнейшая в Нижегородской области теплоэлектроцентраль - объект стратегической важности. Различные тренировки здесь проводятся регулярно. На занятиях по данному курсу основной упор делался на определение состояния пострадавшего, реанимационные действия и основные моменты при получении травм. Отработка этих навыков проводилась с применением компьютеризированного тренажёра и мобильного манекена, в соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи.

"Компания "Волгаэнерго" всегда уделяет особое внимание теме безопасности. Учения в наших организациях проходят на постоянной основе и являются обычными запланированными мероприятиями. Мы моделируем разные сценарии, но цель у них одна – научить людей правильно действовать при чрезвычайных ситуациях: ориентироваться в обстановке, прогнозировать возможные варианты ее развития, принимать решения и осмысленно выполнять необходимые действия. Такие знания, в случае необходимости, помогут значительно сократить время реагирования и ускорить организацию проведения неотложных работ по ликвидации возникшей ситуации и спасению людей", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Справка

ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".