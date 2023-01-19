Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 12:58  [2] Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде
25 января 2023 12:53  [24] Комплексная модернизация службы занятости пройдет в Нижегородской области в 2023 году
25 января 2023 12:24  [71] На Автозаводской ТЭЦ завершен важный этап практический подготовки персонала по оказанию первой помощи
25 января 2023 12:04  [88] Нижегородский водоканал завершил реконструкцию двух участков канализационного дюкера в районе деревни Никульское
25 января 2023 11:58  [99] КПРФ предлагает переименовать сквер Победы в Канавинском районе в Сталинградский
25 января 2023 11:34  [102] Комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году
25 января 2023 11:15  [110] Почти 234 млн рублей выделено на строительство электросетей для IT-кампуса в Нижнем Новгороде
25 января 2023 11:09  [120] Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников зафиксирован в Нижегородской области
25 января 2023 10:47  [220] ННГУ им. Лобачевского отмечен в числе лучших нестоличных вузов по качеству приемной компании в 2022 году
25 января 2023 10:39  [118] Всего три Татьяны появились на свет в Нижегородской области с начала 2023 года
Общество

Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде

25 января 2023 12:58  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, до 22 января текущего года двое граждан Узбекистана незаконно удерживались в строящемся детском саде в Московском районе.

Мужчины должны были бесплатно проводить в помещении отделочные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 ч. 2 п. "ж" УК РФ (незаконное лишение свободы).

Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что протокол о мелком хулиганстве составлен на проникшего в дзержинскую школу мужчину.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph