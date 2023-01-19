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Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, до 22 января текущего года двое граждан Узбекистана незаконно удерживались в строящемся детском саде в Московском районе.
Мужчины должны были бесплатно проводить в помещении отделочные работы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 ч. 2 п. "ж" УК РФ (незаконное лишение свободы).
Следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что протокол о мелком хулиганстве составлен на проникшего в дзержинскую школу мужчину.
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