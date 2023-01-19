Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы двух мигрантов возбуждено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, до 22 января текущего года двое граждан Узбекистана незаконно удерживались в строящемся детском саде в Московском районе.

Мужчины должны были бесплатно проводить в помещении отделочные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 ч. 2 п. "ж" УК РФ (незаконное лишение свободы).

Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что протокол о мелком хулиганстве составлен на проникшего в дзержинскую школу мужчину.