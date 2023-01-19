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Политика

Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год

25 января 2023 13:48  [85] Политика

Рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2022 год опубликовала "Медиалогия". Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин занял четвертое место по России.

Выше председателя ЗСНО только председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Главы законодательных органов регионов Приволжского федерального округа заняли по результатам медиарейтинга следующие места:

6 – председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев,

7 – председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,

8 – председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев,

30 – председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих,

42 – председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов,

46 – председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников,

48 – председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков,

49 – председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев,

56 – председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев,

63 – председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев,

67 – председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин,

75 – председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев,

86 – председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Анатолий Смирнов.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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