Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год Политика

Рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2022 год опубликовала "Медиалогия". Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин занял четвертое место по России. Выше председателя ЗСНО только председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Главы законодательных органов регионов Приволжского федерального округа заняли по результатам медиарейтинга следующие места: 6 – председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев, 7 – председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, 8 – председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, 30 – председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, 42 – председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов, 46 – председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, 48 – председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков, 49 – председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, 56 – председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, 63 – председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев, 67 – председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, 75 – председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев, 86 – председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Анатолий Смирнов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+