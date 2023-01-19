Евгений Люлин возглавил медиарейтинг глав законодательных органов регионов ПФО за 2022 год

Рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2022 год опубликовала "Медиалогия". Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин занял четвертое место по России.
Выше председателя ЗСНО только председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Главы законодательных органов регионов Приволжского федерального округа заняли по результатам медиарейтинга следующие места:
6 – председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев,
7 – председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,
8 – председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев,
30 – председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих,
42 – председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов,
46 – председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников,
48 – председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков,
49 – председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев,
56 – председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев,
63 – председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев,
67 – председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин,
75 – председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев,
86 – председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Анатолий Смирнов.
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