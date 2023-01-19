Около 13 тысяч УЗИ-исследований провели в нижегородской поликлинике №50 в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 13 тысяч УЗИ-исследований провели в поликлинике №50 Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в прошлом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в учреждение поступило несколько новых ультразвуковых сканеров отечественного производства.

Как рассказала главный врач поликлиники Марина Доютова, новое оборудование чаще всего используется для исследования печени, почек, селезенки, поджелудочной железы. На данный момент диагностику прошли уже около 9 тысяч пациентов.

Также с помощью отечественной аппаратуры было проведено более 4,4 тысячи диагностических исследований системы кровообращения.

Ранее сообщалось, что более тысячи исследований с использованием эндоскопического оборудования уже провели в больнице №34 Нижнего Новгорода.

Также напомним, что около 22 тысяч жителей региона получили медпомощь в Нижегородском областном онкодиспансере в 2022 году.