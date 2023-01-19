Гололёд сохранится в Нижегородской области днём 26 января Общество

Гололёд ожидается в Нижегородской области 26 января. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В частности, сообщили в ведомстве, неблагоприятные погодные условия в виде гололёда сохранятся в утром и днём местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду.

Согласно данным Росгидрометцентра России, возникновение гололёдно-изморозевых отложений прогнозируется в регионе вплоть до 27 января.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Велика вероятность возникновения заторов на автодорогах и увеличение количества ДТП.

СПРАВКА:

Гололёд – слой плотного льда (чаще прозрачного), нарастающего на поверхности земли и на предметах от намерзания капель переохлажденного дождя или мороси. Обычно гололёд наблюдается при температуре у земли от 0° до -3°, реже при более низких температурах, до -16°. Толщина слоя льда, появившегося при гололёде, может достигать нескольких сантиметров. Когда диаметр отложений превышает 20 мм, то гололёд считается сильным и представляет опасное явление погоды. Он может существенно осложнить и даже нарушить привычный ритм жизни, а в некоторых случаях нанести значительный ущерб экономике.