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Бизнес

МегаФон расширяет направление мобильной коммерции

26 января 2023 11:04  [79] Бизнес

МегаФон завершил сделку по покупке компании "ИнПлат" - ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.

МегаФон приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе.

"Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок "ИнПлат" в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов", - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

"ИнПлат" – ключевой партнер МегаФона в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Ключевые проекты по приему платежей в сервисах МегаФона были запущены совместно с "ИнПлат". Среди недавних проектов – внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

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Теги:
Мегафон
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