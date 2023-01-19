Второй этап ремонта канализационного коллектора стартовал на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

АО "Нижегородский водоканал" приступило ко второму из шести запланированных к реконструкции участков самотечного коллектора на Мещерском бульваре.

С начала ноября на интервале: ул. Мещерский бульвар, д. 5 – ул. Мещерский бульвар, д. 3, корп. 3 велись подготовительные работы по промывке коллектора, удалению шламовых отложений, понижению уровня стока, монтажу и наладке оборудования. Санация первого участка производилась весь декабрь 2022 года, 23 января приступили к ремонту второго.

Реконструкция железобетонного канализационного трубопровода производится с помощью современной технологии: конструкционного профиля из ПВХ "СПИРАТЕХ" методом спиральной навивки. Данная технология предполагает бестраншейное восстановление трубопроводов больших и нестандартных диаметров. Новая пластиковая труба формируется внутри существующей железобетонной. Это также позволяет не выводить коллектор из эксплуатации на период реконструкции.

"Мещерский коллектор принимает стоки из Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, поэтому его безаварийная работа имеет исключительно важное для города значение. Реконструкция выполняется без вывода объекта из эксплуатации, поэтому навивка производится исключительно ночью, когда уровень канализационных стоков падает до минимума. Санация позволит исключить риск возникновения аварийной ситуации на данном отрезке коллектора и продлит его службу на срок до 30 лет", - пояснил руководитель проекта АО "Нижегородский водоканал" Михаил Козырев.

Доступ в коллектор, находящийся на глубине около 8 метров, осуществляется через канализационные камеры. Рядом с камерой устанавливается навивочная машина с гидравлическим приводом и настраивается под форму и размер трубопровода. Соединяя отдельные полосы профиля друг с другом строители формируют новую трубу. Пространство между профилем и железобетонной трубой заполняется смесью на цементной основе, что повышает прочность обновлённой конструкции.

"Многие коллекторы в России были построены ещё в Советское время и к настоящему времени почти выработали свой ресурс. Для продления срока их эксплуатации используются различные технологии. В нашем случае для санации используется ПВХ профиль отечественного производства. Его полосы скрепляются механическим двойным замком с уплотнительным слоем, что делает крепление прочным и герметичным. Полимер, из которого изготовлен профиль, устойчив к воздействию агрессивной среды канализационных стоков и не подвержен коррозии. Используя данную технологию, мы восстановили десятки километров сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске, Тюмени и Волгограде", - рассказал руководитель проекта компании-производителя работ "ТЕХНОПОЛИС-С" Дмитрий Багин.