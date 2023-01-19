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Общество

Артем Кавинов: "Большая благодарность от сослуживцев наших ребят, бойцов из разных уголков России за внимание к ним нижегородцев"

26 января 2023 13:12  [59] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артем Кавинов с рабочим визитом посетил Луганскую народную республику. 

По его словам, это уже 12 командировка, в феврале планируется еще два выезда в ЛНР. В этот раз Артем Кавинов с командой передал военнослужащим письма и посылки от родных и близких, маскировочные сети, тепловизоры, теплую одежду и обувь, которые собрали жители районов Нижегородской области вместе с Домом народного единства.

"Родители могут не переживать - все "весточки" долетели до своих адресатов. С такой командой "северян", которые круглые сутки готовят очередной конвой, по-другому и быть не может. Все четко! Большая благодарность от сослуживцев наших ребят, бойцов из разных уголков России за внимание нижегородцев ко всем военнослужащим подразделений, в которых мы были", - отметил он.

Кроме того, Артем Кавинов поздравил с бракосочетанием молодую пару из Шаранги. 

"Сергей – мобилизованный. Виктория проехала со мной тысячи километров, чтобы узаконить отношения со своим любимым человеком. Было приятно поздравить молодых от нашего губернатора Глеба Сергеевича Никитина, вручить от него корзину цветов и нашей небольшой командой прокричать «Горько!». От молодоженов и от себя еще раз благодарю председателя Правительства ЛНР Сергея Ивановича Козлова, командиров и сотрудников ЗАГСа. За четыре дня они смогли сделать невероятное и помочь рождению новой семьи", - сказал депутат.

Также Артем Кавинов помог с презентацией и проведением мастер-класса нового для республики вида спорта - следж-хоккея. Презентация состоялась в школе-гимназии №60 им. 200-летия Луганска, а мастер-класс - на Ледовой арене, где попробовать свои силы смогли все желающие. 

"Несколько месяцев назад на одном из волонтерских штабов в ОНФ услышал предложение о развитии детского следж-хоккея в Донецке. Решил, что в Луганске это не менее важное дело, особенно сегодня, для военнослужащих, покалеченных войной, ампутантов. Решили - сделали. Вместе с министром спорта и молодежной политики ЛНР Дмитрием Сидоровым, президентом Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрием Дроновым, луганскими спортсменами, энтузиастами Инватура и нижегородской командой организовали обучающий теоретический семинар и мастер-класс от юного

нижегородского спортсмена "Торпедо" Юры Черкасова, - рассказал Артем Кавинов. – Сейчас Федерация хоккея готовится к старту системной работы в ЛНР, поскольку все участники мастер-класса и их родители уже подтвердили желание профессионального обучения этой дисциплине. С февраля Федерация начинает работать в штатном режиме. Вместе с ОНФ, нашим комитетом по делам СНГ и Правительством ЛНР готовим новый проект. Уверены, он обязательно понравится всем". 

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, тем, кто остался на освобожденных территориях, вынужденным переселенцам.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.  

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Теги:
Артём Кавинов Военные Единая Россия
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