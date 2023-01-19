Депутаты ЗСНО усовершенствовали региональный закон о мерах поддержки детей-сирот Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания усовершенствовали региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части обеспечения жильем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании ЗСНО 26 января была поддержана инициатива прокуратуры Нижегородской области о внесении соответствующих изменений в областное законодательство.

Согласно принятым поправкам к закону, нижегородское правительство получило дополнительные полномочия по условиям выделения жилищных сертификатов для детей-сирот. В бюджете региона на 2023 год заложено более 460 млн рублей на единовременную выплату на приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот, достигших 23-летнего возраста.

"Отсеивая кандидатов с судимостями, должников по налоговым платежам, наркозависимых, неработающих мы сможем, в первую очередь, обеспечить областными жилищными сертификатами тех ребят, кто трудится, создаёт семьи. Нужно сделать всё необходимое, чтобы средства пошли на приобретение жилья для сирот и не достались жуликам", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Евгений Люлин особо подчеркнул, что региональный парламент в очередной раз опередило федеральных законодателей. "В 2023 году законопроект об установлении единовременных выплат на покупку жилья, погашение ипотечного кредита появился на федеральном уровне. Это правильное решение, мы его поддержали накануне заседания на Совете Законодательного Собрания. Очередь детей-сирот на жилье будет двигаться быстрее благодаря реализации механизма предоставления сертификатов", - сказал председатель ЗСНО.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот.