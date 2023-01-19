Сроки сноса аварийного дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде еще не определены Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

Сроки сноса аварийного дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде еще не определены. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию города.

Согласно информации, процедуру снова невозможно начать из-за того, что дом еще не полностью расселен.

Напомним,11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа. Следствие установило, что главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Власти приняли решение снести здание.

Для расселения жителей аварийного дома строится многоэтажка по адресу: ул. Героя Васильева, 31. Ее планируется сдать до 1 декабря 2023 года.