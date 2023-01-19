В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года

В Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года. Первым в этом году в плановый текущий ремонт выведен турбоагрегат №6 Новогорьковской ТЭЦ.
Общий объем вложений в ремонт и техническое перевооружение станций и тепловых сетей филиала в 2023 году составит 4,8 млрд рублей без НДС.
В планах компании – ввод в эксплуатацию водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч на Сормовской ТЭЦ. Крупнейшими мероприятиями ремонтной программы станут капитальный ремонт газотурбинной установки №2 и расширенная главная инспекция дожимного газового компрессора Новогорьковской ТЭЦ, а также капитальный ремонт парогазовой установки Дзержинской ТЭЦ с проведением инспекции тракта горячих газов. В Дзержинске и Кстове планируется заменить более 24 км трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении.
В 2022 году общий объем ремонтной и инвестиционной программы филиала составил 2,5 млрд. рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+