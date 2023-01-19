Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
26 января 2023 16:05  [70] В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года
26 января 2023 15:42  [77] Дума Дзержинска одобрила внесение изменений в "Программу 100"
24 января 2023 16:27  [304] Законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы внесут в Госдуму
23 января 2023 11:07  [1344] Зарплата нижегородских учителей в 2023 году проиндексирована на 31,6%
20 января 2023 16:54  [486] Сергей Морозов встретился с нижегородскими предпринимателями
19 января 2023 14:43  [379] Реализацию "Программы - 100" обсудили на комитете по экономике Думы Дзержинска
19 января 2023 14:19  [326] "Россети" увеличили энергоэффективность ключевого центра питания Нижегородской области
18 января 2023 17:35  [584] Индексацию зарплат российских бюджетников проведут в январе
18 января 2023 10:43  [322] Стоимость продуктов в Нижегородской области в 2022 году увеличилась на 9,8%
18 января 2023 10:13  [261] Дума Дзержинска поддержала предложенные изменения в стратегию развития города до 2030 года
Экономика

В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года

26 января 2023 16:05  [70] Экономика

В Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года. Первым в этом году в плановый текущий ремонт выведен турбоагрегат №6 Новогорьковской ТЭЦ.

Общий объем вложений в ремонт и техническое перевооружение станций и тепловых сетей филиала в 2023 году составит 4,8 млрд рублей без НДС. 
В планах компании – ввод в эксплуатацию водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч на Сормовской ТЭЦ. Крупнейшими мероприятиями ремонтной программы станут капитальный ремонт газотурбинной установки №2 и расширенная главная инспекция дожимного газового компрессора Новогорьковской ТЭЦ, а также капитальный ремонт парогазовой установки Дзержинской ТЭЦ с проведением инспекции тракта горячих газов. В Дзержинске и Кстове планируется заменить более 24 км трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении.

В 2022 году общий объем ремонтной и инвестиционной программы филиала составил 2,5 млрд. рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph