В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года Экономика

В Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года. Первым в этом году в плановый текущий ремонт выведен турбоагрегат №6 Новогорьковской ТЭЦ.

Общий объем вложений в ремонт и техническое перевооружение станций и тепловых сетей филиала в 2023 году составит 4,8 млрд рублей без НДС.

В планах компании – ввод в эксплуатацию водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч на Сормовской ТЭЦ. Крупнейшими мероприятиями ремонтной программы станут капитальный ремонт газотурбинной установки №2 и расширенная главная инспекция дожимного газового компрессора Новогорьковской ТЭЦ, а также капитальный ремонт парогазовой установки Дзержинской ТЭЦ с проведением инспекции тракта горячих газов. В Дзержинске и Кстове планируется заменить более 24 км трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении.

В 2022 году общий объем ремонтной и инвестиционной программы филиала составил 2,5 млрд. рублей.