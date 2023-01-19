Самолет "Дзержинск" впервые прибыл в международный аэропорт "Нижний Новгород" имени Чкалова Общество

Фото: Руслан Лобанов

26 января 2023 года самолет с бортовым номером RA-89188, которому было присвоено имя "Дзержинск", приземлился в Международном аэропорту "Нижний Новгород" имени В.П. Чкалова. "Дзержинск" стал 34 самолетом отечественного производства в линейке "Города трудовой доблести", которые с 2020 года поступают в парк авиакомпании "Россия".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что присвоение почетного звания "Город трудовой доблести" Нижнему Новгороду и Дзержинску стало важным для всех жителей региона.

"Инициатива шла от людей, были обращения ветеранов. Решение президента России Владимира Путина об учреждении такого звания позволило ещё раз отметить подвиг людей, ковавших Победу. Здорово, что это находит отражение в таких проектах. Становление отечественной авиации тесно связано с Великой Отечественной войной. И данный проект подчеркивает преемственность поколений, отдаёт дань уважения поколениям инженеров, сотрудников предприятий, тружеников авиации", - подчеркнул Глеб Никитин.

Лайнер работает на маршрутах из Санкт-Петербурга в города РФ, в том числе в Нижний Новгород. На его борта нанесены название города и его герб. Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что появление "именного" самолета – это, безусловно, повод для гордости.

"Горжусь нашим городом и его жителями, внесшими весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Единственное, о чем жалею, – очень мало осталось ветеранов, тружеников тыла. Думаю, им было бы приятно, что их заслуги отмечены и таким образом. Для меня особенно важно, что самолет собран в России. Возможно, даже теми людьми, которые голосовали за присвоение Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести". Ведь за нас голосовали жители разных городов и стран", - сказал Иван Носков.

Также он напомнил, что в Дзержинске планируется установить стелу "Город трудовой доблести".

Первый полет в международный аэропорт имени В.П. Чкалова за штурвалом "Дзержинска" совершил замкомандира эскадрильи №5 Марат Зарипов, который регулярно выполняет рейсы на самолетах с именами "Городов трудовой доблести".

"Впечатления всегда самые лучшие, когда прибываешь в населенный пункт, именем которого назван твой самолет. Это видно и по приподнятому настроению пассажиров, ведь многие из них прилетают домой, на Родину. Самолет новый, ему меньше месяца, и в сравнении с другими аналогичными машинами он имеет модифицированный двигатель, позволяющий экономить топливо, и увеличенные характеристики по взлетной массе. В целом считаю хорошей традицией называть самолеты именами городов трудовой доблести. Это позволяет пассажирам больше узнать о нашей великой стране", - сказал Марат Зарипов.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. №519. В годы Великой Отечественной войны выпуск продукции дзержинских заводов был увеличен в 3,5 раза, в Дзержинске производилось до 50% взрывчатых веществ от общего количества по стране, было выпущено более 150 млн боеприпасов. 10 сентября 2022 года в честь первой годовщины присвоения Дзержинску этого почетного звания состоялись общегородские праздничные мероприятия.