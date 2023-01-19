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Общество

Электричество частично отключено в шести районах Нижнего Новгорода 27 января

27 января 2023 09:21  [56] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 27 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет на улице Станиславского. Отключения запланированы в домах № 42, 32, 34.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 от электроснабжения отключат жилые дома на Бурнаковском проезде: №9, 10, 11, 12а.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 света не будет на улице Новой, 32, 36.

С 9:00 до 16:00 отключения произойдут в офисном центре на пл. Маркина, 3, а также на Нижне-Волжской набережной в зданиях №16, 16а, 16г.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Ляхово: в этот период будут полностью обесточены улицы Большая, Кольская, Копнина, Потаниной. Также отключения произойдут на улице Кащенко в домах №16-26 (чётная сторона), 30-35, 37-83 (нечётная сторона).

В Советском районе с 9:00 до 14:00 электричества не будет на ул. Кадочка,15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25; ул. Ошарской, с 79а по 91а, ул. Генерала Ивлиева, 38; Бориса Панина,1а, 1б; ул. Ванеева, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а.

С 9:00 до 17:00 отключения произойдут по адресам: ул. Моховая, 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а; ул. Юбилейная, 17, 17а, 18, 19а, 20, 21.

С 10:00 до 17:00 будут обесточены ул. Ашхабадская, 27, 27а; ул. Генкиной, 17, 19, 21, 25; Тверской проезд, 29а; ул. Чачиной, 2а, 24, 33, 35.

С 12:00 до 16:00 света не будет на ул. Полтавской, 45/18.

В Канавинском районе с 15:00 до 19:00 отключения электричества произойдут по адресам: Московское шоссе, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 314а; ул.Тепличная, 1, 3, 5, 6а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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