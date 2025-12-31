Опубликован график работы нижегородских подразделений ГАИ в новогодние праздники Общество

Подразделения Госавтоинспекции Нижегородской области определили режим работы в период новогодних и рождественских праздников. График составлен с учетом необходимости обеспечить доступность государственных услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

Прием граждан будет вестись 3, 9 и 10 января 2026 года. Конкретное расписание по каждой услуге размещено в разделе "Местонахождение, график работы и контактные телефоны" на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области — https://52.мвд.рф/госуслуги/раздел/по-линии-обеспечения-безопасности-дорожного-движения.

Дополнительно, 11 января 2026 года прием граждан будет осуществляться в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, расположенном на улице Стрелка, 4Б, а также в Отделе технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду на улице Металлистов, 111.

Для регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, работающих в районах Нижегородской области, нерабочими днями обозначены 31 декабря 2025 года, а также 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2026 года.

Нижегородцам рекомендуется заранее ознакомиться с графиком и планировать визиты в подразделения с учетом праздничных выходных.

Ранее сообщалось, что миграционные отделы МВД в Нижегородской области изменят график работы в связи с новогодними праздниками.