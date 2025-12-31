Почти 199 млн рублей направят на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода

Парк 777-летия Нижнего Новгорода в 2026 году ждет масштабное обновление — на его благоустройство городские власти выделяют 198,6 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.
Финансирование пойдет на реализацию второго этапа работ по комплексному ремонту общественного пространства. В рамках контракта будущему подрядчику предстоит выполнить определенный перечень задач.
В частности, запланированы расчистка территории и удаление лишней растительности. Также предстоит провести планировку ландшафта и монтаж сборных конструкций.
Дополнительно в парке установят ограждения, заборы, перила и другие элементы, обеспечивающие безопасность и удобство посетителей.
Кроме того, предусмотрено проведение электромонтажных работ, а также утилизация опасных отходов, которые могут образоваться в процессе благоустройства.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 20 января 2026 года. Все работы должны быть завершены не позднее 31 августа того же года.
В мае 2025 года сообщалось о разработке проектно-сметной документации на продолжение благоустройства парка 777-летия Нижнего Новгорода.
Напомним также, что реконструкция Автозаводского парка оценивается в 4 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+