Именные сертификаты по итогам 2022 года получили 73 молодых специалиста на АПЗ Общество

Фото: Александр Барыкин

Именные сертификаты получили в 2022 году 73 молодых специалиста Арзамасского приборостроительного завода, сообщили в пресс-службе АПЗ.

Сертификаты были вручены приборостроителям в рамках программы по закреплению молодых специалистов на предприятии.

Обладателям сертификатов ежегодно на протяжении семи лет начисляется по 60 тысяч рублей. По окончании этого периода заводчанин имеет право на получение денежных средств.

В программе участвуют молодые специалисты до 35 лет: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники, а также другие специалисты отделов и служб, которые проработали на предприятии более трех лет и успешно внедряют в производство новые техники и технологии, занимаются рационализаторской и новаторской деятельностью.

В 2022 году 11 приборостроителей завершили участие в программе.