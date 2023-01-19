Более 15 тысяч преступников привлечено к ответственности в Нижегородской области в 2022 году Происшествия

начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Более 15 тысяч преступников привлечено к ответственности в Нижегородской области в 2022 году. Об этом стало известно на заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в регионе, которое прошло 27 января.

Согласно информации, в 2022 году общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на 2,8%, в том числе на 6,1% – следствие по которым необязательно.

Отмечается сокращение количество правонарушений против личности (-5,8%).

На 59,0% уменьшилось количество фактов вовлечения подростков в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Как отметил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Арсентьев, приоритетным направлением деятельности правоохранителей остаётся противодействие преступлениям против собственности, которые в прошлом году составили более половины всех посягательств (59,2%).

Так, по итогам работы в прошлом году на 5,6% сократилось общее число краж (до 13 598). Количество краж из квартир уменьшилось на 22,2% (до 477), из гаражей - на 21,3% (до 332). Количество угонов сократилось на 18,0% (до 150), грабежей - на 8,6% (до 656) и разбоев - на 18,1%(до 68).

"Неотъемлемым элементом деятельности правоохранительных органов является противодействие наркотизации населения. Зарегистрировано 3 806 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Выявлено 27 фактов организации или содержания притонов (-10%), а из незаконного оборота изъято 135 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", - сказал Юрий Арсентьев.

Раскрываемость преступлений в регионе находится на уровне средних значений по стране и составляет 53,3%. Всего по итогам прошлого года к ответственности привлекли 15 251 преступника.

Работа сотрудников нижегородской Госавтоинспекции также демонстрирует положительную тенденцию. Так, значительно сократилось число дорожно-транспортных происшествий (-6,4%, до 4 337). Кроме того, в целом уменьшилось количество автоаварий с пострадавшими (-5,3%, до 5 579).

Залогом успешной реализации ряда задач начальник ГУ МВД России по региону назвал взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также другими правоохранительными структурами.