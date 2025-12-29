У экс-чиновника Максима Егорова арестовали имущество на 130 млн рублей Происшествия

Фото: ЦОС ФСБ России

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении нижегородца, экс-главы Тамбовской области Максима Егорова, а также его предполагаемых соучастников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. Всем троим инкриминируют получение взятки и посредничество при ее передаче, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Установлено, что с 2022-го по 2024 год Егоров систематически получал незаконное вознаграждение от гендиректора АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова. Взятки передавались в виде денежных средств, имущества и различных услуг. Общая сумма полученного, по данным следствия, составила не менее 84 млн рублей.

Как считают следователи, деньги и иные ценности передавались Егорову как напрямую, так и через посредников — Соломатина и Аганова.

В рамках расследования наложен арест на имущество, принадлежащее Егорову и его родственникам, на сумму свыше 130 млн рублей.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021-го по ноябрь 2024 года. В конце 1990-х и начале 2000-х годов он работал в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, а также в компании "Нижновэнерго".

4 ноября 2024 года Егоров был освобожден от должности губернатора Тамбовской области указом президента. В июле 2025 года его задержали.