27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
Происшествия

71-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области

29 декабря 2025 11:46 Происшествия
71-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Утром 28 декабря на федеральной автотрассе М-7 "Москва-Уфа" в Дзержинском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, 71-летний водитель автомобиля Ford выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, но проигнорировал требования дорожных знаков — "Уступи дорогу" и "Движение только направо".

Водитель попытался выполнить левый поворот, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Scania с полуприцепом. За рулем фуры находился 52-летний мужчина, который двигался в направлении Нижнего Новгорода со стороны Москвы.

В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

В минувшие выходные на другом отрезке автодороги М-7 в Володарском районе произошло ДТП с двумя легковушками и грузовиком, где погибли четыре человека. 

Ранее сообщалось, что глава Городецкого округа Александр Мудров попал в аварию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП Смертность
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
