71-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области

Утром 28 декабря на федеральной автотрассе М-7 "Москва-Уфа" в Дзержинском районе Нижегородской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону, 71-летний водитель автомобиля Ford выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, но проигнорировал требования дорожных знаков — "Уступи дорогу" и "Движение только направо".
Водитель попытался выполнить левый поворот, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Scania с полуприцепом. За рулем фуры находился 52-летний мужчина, который двигался в направлении Нижнего Новгорода со стороны Москвы.
В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
В минувшие выходные на другом отрезке автодороги М-7 в Володарском районе произошло ДТП с двумя легковушками и грузовиком, где погибли четыре человека.
Ранее сообщалось, что глава Городецкого округа Александр Мудров попал в аварию.
