Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

78-летний житель Дзержинска стал жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убедили мужчину в необходимости декларирования сбережений и под этим предлогом выманили у него крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

Сначала пенсионер перевел аферистам через банкоматы 2 250 000 рублей. Позднее передал неизвестному мужчине пакет с наличными на сумму 2 700 000 рублей. Общий ущерб составил 4 950 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция вновь напоминает: сотрудники государственных органов, банков и фондов не требуют передачи денег через курьеров и не звонят гражданам с просьбами о декларировании средств. Такие звонки — это уловка мошенников.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо сохранять бдительность и не передавать личные данные и денежные средства незнакомым людям. В случае сомнений лучше самостоятельно перезвонить в официальный контакт-центр организации.

Ранее сообщалось, что за неделю мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей.