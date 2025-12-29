Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей

29 декабря 2025 11:07 Происшествия
Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей

Фото: Александр Воложанин

78-летний житель Дзержинска стал жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убедили мужчину в необходимости декларирования сбережений и под этим предлогом выманили у него крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. 

Сначала пенсионер перевел аферистам через банкоматы 2 250 000 рублей. Позднее передал неизвестному мужчине пакет с наличными на сумму 2 700 000 рублей. Общий ущерб составил 4 950 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция вновь напоминает: сотрудники государственных органов, банков и фондов не требуют передачи денег через курьеров и не звонят гражданам с просьбами о декларировании средств. Такие звонки — это уловка мошенников.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо сохранять бдительность и не передавать личные данные и денежные средства незнакомым людям. В случае сомнений лучше самостоятельно перезвонить в официальный контакт-центр организации.

Ранее сообщалось, что за неделю мошенники лишили нижегородцев почти 84 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дзержинск мошенники Полиция
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
