Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими

Фото:
Вечером 26 декабря глава Городецкого округа Александр Мудров стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл на трассе недалеко от села Кирюшино.
Как рассказал НИА "Нижний Новгород" сам Александр Юрьевич, он ехал на служебном автомобиле из Городца в Нижний Новгород.
"Из встречной полосы в нашу полосу выехала "Жигули Пятёрка". Ударила в бок впереди меня идущую машину, мне ударила спереди слева. Пострадал водитель "Жигулей", с переломом ноги его госпитализировали", - сообщил чиновник о деталях происшествия нашему корреспонденту.
К счастью, глава округа не получил травм и не нуждался в медицинской помощи. Его здоровье в норме, и уже в понедельник он планирует вернуться к своим обязанностям. Однако служебный Mercedes, которым управлял Мудров, получил серьёзные повреждения.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее на нашем сайте выходило большое интервью Александра Мудрова в двух частях. Первая часть была посвящена главным вехам пятилетия его руководства Городецким округом, вторая часть беседы раскрыла больше личного.
Напомним, недавно на трассе М-12 также в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Получивший серьёзные травмы чиновник впал в кому и через несколько дней умер.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+