Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими Происшествия

Фото: Кира Мишина

Вечером 26 декабря глава Городецкого округа Александр Мудров стал участником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл на трассе недалеко от села Кирюшино.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" сам Александр Юрьевич, он ехал на служебном автомобиле из Городца в Нижний Новгород.

"Из встречной полосы в нашу полосу выехала "Жигули Пятёрка". Ударила в бок впереди меня идущую машину, мне ударила спереди слева. Пострадал водитель "Жигулей", с переломом ноги его госпитализировали", - сообщил чиновник о деталях происшествия нашему корреспонденту.

К счастью, глава округа не получил травм и не нуждался в медицинской помощи. Его здоровье в норме, и уже в понедельник он планирует вернуться к своим обязанностям. Однако служебный Mercedes, которым управлял Мудров, получил серьёзные повреждения.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на нашем сайте выходило большое интервью Александра Мудрова в двух частях. Первая часть была посвящена главным вехам пятилетия его руководства Городецким округом, вторая часть беседы раскрыла больше личного.

Напомним, недавно на трассе М-12 также в Нижегородской области произошла авария, в которой пострадал глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Получивший серьёзные травмы чиновник впал в кому и через несколько дней умер.