XIV международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" пройдет в Нижегородской области 4 марта Общество

XIV международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2023" пройдет 4 марта в акватории Горьковского водохранилища города Чкаловска. Организатором является администрация г.о.г. Чкаловск при поддержке правительства Нижегородской области.

Рыболовный турнир проводится с 2010 года, ежегодно объединяя участников со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все желающие смогут посетить мастер-классы по ловле рыбы и приготовлению настоящей чкаловской ухи, активно отдохнуть на свежем воздухе, побывать на иммерсивной экскурсии "КЛЁВое настроение" и посетить гастрономическую выставку "Рыбный базар" от известных шеф-поваров ведущих нижегородских ресторанов.

А настоящие любители зимней рыбалки могут побороться за призы в соревнованиях "Клёвая FISHка", "Рыболовная семья", "Два ерша", а также главном турнире "Кубок Чкалов-2023". Турнир традиционно включает в себя более 20 номинаций: с участием профессионалов, любителей, семейных команд, иностранных гостей, студентов. Также все желающие могут поучаствовать в фотоконкурсе "Ловись, рыбка".

Как сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, уже третий год фестиваль носит статус международного. За это время в нем приняли участие около 100 иностранных гостей из 20 стран мира.

"Нашим зарубежным гостям представится возможность приобщиться к русской культуре. Зимняя рыбалка, дегустация национальных рыбных блюд, мастер-классы, конкурсы, экскурсии и игры – насыщенная программа мероприятий никого не оставит равнодушным. Кроме того, специально для зарубежных гостей подготовят экскурсионную программу в Центре туризма "Русские крылья" и Мемориальном музее имени В.П. Чкалова", – добавила Ольга Гусева.

Подробная информация о ХΙV международном фестивале подледного лова "Чкаловская рыбалка-2023" размещена на сайте: https://www.чкаловскаярыбалка.рф/.