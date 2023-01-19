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Спорт

Около трех тысяч нижегородцев получили знаки отличия комплекса ГТО в 2022 году

29 января 2023 11:35  [57] Спорт
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почти 3 тысячи нижегородцев стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО в 2022 году.

Как рассказал в своем тг-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, это почти в полтора раза больше результата 2021 года. 

По словам мэра, администрация города будет продолжать поддерживать стремление горожан к спорту. Нормы ГТО можно сдать прямо во дворе около дома, на 43 сертифицированных уличных воркаутах.

Юрий Шалабаев также напомнил, что в 2023 году в городе появится еще 16 воркаут-площадок для занятий спортом, ФОК на стадионе "Красная Этна".

Ранее сообщалось, что почти 327 тысяч нижегородцев зарегистрировались в федеральной базе данных ГТО.

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Теги:
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