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Общество

Нижегородские студенты и ИТ-специалисты cмогут побороться за победу во Всероссийском хакатоне "Молодёжный бит"

29 января 2023 14:11  [1] Общество

Росмолодёжь запустила регистрацию на Всероссийский хакатон "Молодёжный бит", который пройдёт с 17 по 19 февраля 2023 года. Принять участие в соревновании могут студенты профильных вузов и непрофильных образовательных учреждений, а также начинающие и практикующие молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие компетенции в IT, менеджменте, аналитике и дизайне, в составе команд от трёх до пяти человек. 

Хакатон посвящён развитию государственных цифровых сервисов в соответствии с актуальными запросами молодёжи. Участники соревнования получат возможность решить один из четырёх технологических кейсов и улучшить как уже существующие IT-продукты Росмолодёжи, так и поработать над принципиально новыми сервисами. Кроме того, в условиях повышенного спроса на IT-кадры, хакатон станет местом встречи кандидатов с потенциальными работодателями — партнёрами проекта. Будет реализован комплекс мероприятий, направленных на оценку и выявление наиболее талантливых участников из всех регионов страны. Молодые специалисты смогут принять участие в хакатоне как в режиме онлайн, так и очно на площадке в Москве. 

"Есть запрос на качественные цифровые решения, и есть те, кто готов их разрабатывать. Наша задача — предоставить ребятам возможность поработать над реальными кейсами и закрыть потребность молодёжи в IT-продуктах. Хакатон как способ объединить талантливых специалистов в команды — отработанный механизм реализации целей по развитию отечественного IT-сектора. Гибридный формат соревнования позволит участникам из любой точки страны проявить инициативу, получить новые возможности для профессионального развития, а также интегрироваться в масштабную экосистему Росмолодёжи», — прокомментировала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Два технологических кейса посвящены расширению функционала платформы ФГАИС "Молодёжь России". В частности, участники будут работать над прототипом дашборда мониторинга эффективности реализации молодёжной политики и онлайн-помощника для заполнения грантовых заявок. Третий кейс направлен на цифровизацию работы кадровой службы агентства, четвёртый — подразумевает создание мобильного приложения для сайта студтуризм.рф.

Призовой фонд разделят 12 команд — по три команды-победителя в каждом кейсе. Лучшие решения будут пилотированы, победители и призёры соревнования смогут получить предложение о трудоустройстве или стажировке в компаниях-партнёрах проекта. 

Регистрация открыта до 14 февраля (включительно) на сайте: молодёжный-бит.рф

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Теги:
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