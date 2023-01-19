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Общество

Реконструкция исторического здания началась на Стрелке в Нижнем Новгороде

29 января 2023 15:52  [72] Общество
Фото: Яндекс-Карты

Фото: Яндекс-Карты

Реконструкция исторического здания началась на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области

Согласно информации, здание по ул. Стрелка, д. 7 не является ОКН. Вместе с тем дом является ценным градоформирующим объектом, он находится в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия федерального значения - Собора Александра Невского и Главного ярмарочного дома, а также ряда ОКН регионального значения. Здание находится в пользовании юрлица.

В ходе ремонта предусмотрен демонтаж кровли и части конструкций стены, которые находились в аварийном состоянии, в дальнейшем они будут восстановлены.

В соответствии с требованиями градостроительных регламентов в границах данной охранной зоны ремонт и реконструкция исторически ценных градоформирующих объектов разрешается с сохранением исторических высотных параметров и объемно-пространственной структуры зданий, исторического облика уличных фасадов, архитектурных деталей фасадного декора, формы крыши и традиционных кровельных материалов, исторической системы отделки, цветового решения и системы покраски, элементов исторического благоустройства (ворот, ограждений). Реконструкцию здания планируется завершить летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что исторический дом на улице Звездинка в Нижнем Новгороде может быть реконструирован.

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Теги:
ОКН Ремонтные работы
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