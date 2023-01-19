Конструктор АПЗ Сергей Кошкин второй год подряд признан "Инженером года" Общество

Фото: Екатерина Ядрова

Инженер-конструктор 3 категории отдела главного конструктора АО "АПЗ" Сергей Кошкин второй год подряд стал победителем заводского конкурса профессионального мастерства "Инженер года" имени А.П. Червякова. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, Сергей Кошкин в январе 2023 года получил свой первый сертификат в рамках программы по закреплению молодых специалистов на АПЗ.

"Плотно занялся подготовкой, поднял свои записи периода, когда переводился из цеха в ОГК. Тогда я получил бесценные знания от заместителя главного конструктора Виктора Рогинского, он "гонял" меня по теории, давал решать задачи. Также пользовался информацией из интернета – здесь главное знать, что и где взять. Я хорошо ориентируюсь в инженерном пространстве, поэтому готовиться было несложно", – рассказал Сергей.

По его словам, на конкурсе 2022 года он чувствовал себя намного увереннее, чем годом ранее. "Важнее для меня то, что с каждым годом я подтверждаю квалификацию инженера-конструктора, а также повышаю уровень своих знаний и умений", - отметил специалист.