Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик новой поликлиники, которую планируют построить в Автозаводском районе. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Медицинское учреждение разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной. Согласно утвержденному проекту, здание будет двухэтажным, общей площадью 1358,5 кв. м, при этом площадь застройки составит 759,2 кв. м. Участок под строительство занимает 2350 кв. м. Застройщиком выступает "ЭкспертПлюс-НН".
Поликлиника будет предназначена для амбулаторно-поликлинического обслуживания. Фасады здания оформят в спокойных тонах — цветах слоновой кости, серого полевого шпата и различных оттенках коричневого.
Добавим, что в сентябре 2025 года, минград уже согласовывал облик этого объекта, однако новый приказ признал прежний документ утратившим силу.
Ранее сообщалось, что в Новинка до 2030 года построят детскую поликлинику. Сейчас в поселке завершается строительство поликлиники для взрослых.
