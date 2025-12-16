Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2025 13:29Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова
16 декабря 2025 13:14Замглавы Минприроды Буцаев проверил стройку экотехнопарка в Дзержинске
16 декабря 2025 12:58Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе
16 декабря 2025 12:39Штраф за неуведомление военкомата о переезде вырастет до 20 тысяч с 2026 года
16 декабря 2025 12:20Нижегородская область направила сэкономленные средства на замену лифтов
16 декабря 2025 12:10НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ
16 декабря 2025 12:03Директор Сормовского парка: одинокого лебедя поместили в теплый вольер
16 декабря 2025 11:19Нижегородские медики получат двойную оплату за работу в праздники
16 декабря 2025 10:58Нижегородцам объяснили, как рассчитать и получить налоговый вычет в 2026 году
16 декабря 2025 10:38Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"
Общество

Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе

16 декабря 2025 12:58 Общество
Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик новой поликлиники, которую планируют построить в Автозаводском районе. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. 

Медицинское учреждение разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной. Согласно утвержденному проекту, здание будет двухэтажным, общей площадью 1358,5 кв. м, при этом площадь застройки составит 759,2 кв. м. Участок под строительство занимает 2350 кв. м. Застройщиком выступает "ЭкспертПлюс-НН".

Поликлиника будет предназначена для амбулаторно-поликлинического обслуживания. Фасады здания оформят в спокойных тонах — цветах слоновой кости, серого полевого шпата и различных оттенках коричневого.

Добавим, что в сентябре 2025 года, минград уже согласовывал облик этого объекта, однако новый приказ признал прежний документ утратившим силу.

Ранее сообщалось, что в Новинка до 2030 года построят детскую поликлинику. Сейчас в поселке завершается строительство поликлиники для взрослых.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Поликлиника Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 декабря 2025 13:59Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 16:51Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря
03 ноября 2025 11:54Поликлинику в Новой Кузнечихе планируют открыть в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных