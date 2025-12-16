Нижегородский минград утвердил обновленный облик поликлиники на Автозаводе Общество

Фото: минград Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик новой поликлиники, которую планируют построить в Автозаводском районе. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Медицинское учреждение разместится в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной. Согласно утвержденному проекту, здание будет двухэтажным, общей площадью 1358,5 кв. м, при этом площадь застройки составит 759,2 кв. м. Участок под строительство занимает 2350 кв. м. Застройщиком выступает "ЭкспертПлюс-НН".

Поликлиника будет предназначена для амбулаторно-поликлинического обслуживания. Фасады здания оформят в спокойных тонах — цветах слоновой кости, серого полевого шпата и различных оттенках коричневого.

Добавим, что в сентябре 2025 года, минград уже согласовывал облик этого объекта, однако новый приказ признал прежний документ утратившим силу.

Ранее сообщалось, что в Новинка до 2030 года построят детскую поликлинику. Сейчас в поселке завершается строительство поликлиники для взрослых.